Вакцинация от новой коронавиурсной инфекции препаратом отечественного производства «Гам-ковид-вак» началась в Пыть-Яхской окружной клинической больнице в декабре 2020 года. Первыми получили прививку медицинские работники – сотрудники отделения скорой медицинской помощи, врачи и средний медицинский персонал поликлиник, чья работа сопряжена контактом с большим количеством пациентов. На сегодняшний день привито 95 медработников.С начала января в поликлинике вакцинация от COVID-19 продолжилась и более 30 работников учреждений образования, 10 представителей социальной сферы, 11 человек в возрасте старше 65 лет привились от недуга.- Сегодня привиться «Гам-ковид-вак» может любой человек от 18 лет, если не имеет обострения хронических заболеваний. Вакцинацию населения мы проводим по предварительной записи, которая ведется по телефону горячей линии. Непосредственно перед введением вакцины, каждый пациент проходит обязательный осмотр врачом и только после этого направляется в прививочный кабинет, второй компонент вакцины будет введен пациентам через 21 день, - отметила Наталия Хамидуллина, заведующий взрослой поликлиникой.У прививочного кабинета желающих вакцинироваться не мало. Каждый делает это осознанно и добровольно.- Сейчас ситуация такая с коронавирусом очень серьезная в стране. Долгое время прививки не было, на данный момент появилась. И как только появилась возможность ее поставить, в числе коллег из своей организации, я пришел сделать прививку, - рассказывает один из ожидающих своей очереди на вакцинацию Олег Сабиров.Все привитые вносятся в единый реестр, в течение нескольких часов в личный кабинет на портале Госуслуг приходит уведомление: определенный период времени необходимо будет заполнять дневник самонаблюдения, в случае ухудшения состояния – обратиться к врачу. По словам заведующей, на сегодняшний день у большинства пациентов, получивших вакцину, отсутствуют выраженные поствакцинальные реакции организма, только у 20% отмечается незначительное кратковременное повышение температуры тела.