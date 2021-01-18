Метеорологическая обстановка в Югре 18 января: Днём температура воздуха -20,-25 °С, местами -26,-31 °С, по юго-западу -16,-21 °С. Ночью -23,-28 °С, местами -29,-34 °С, по югу -16,-21 °С. Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. В отдельных районах метель.В Ханты-Мансийске: Днём -22,-24°С, ночью -26,-28 ºС. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днём без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с.Сургут: Днём -27 °С, ночью -30 °С, небольшой снег, ветер западный 4-6 м/с.Нижневартовск: Днём -25 °С, ночью -28 °С, небольшой снег, ветер западный 5-6 м/с.Нефтеюганск: Днём -27 °С, ночью -31 °С, небольшой снег, ветер западный 5-6 м/с.Когалым: Днём -28 °С, ночью -30 °С, небольшой снег, ветер западный 4-5 м/с.Для этой даты существовало множество примет на погоду и будущий урожай. Звездное небо предвещало, что уродится хлеб, снегопад — что вызреет гречка, а метель — что будут хорошо роиться пчелы. Кроме того, сильные ветры с юга предвещали грозовое лето. Также говорили: «Звезды ярки породят белые ярки», — что означало, что овцы принесут большой приплод.