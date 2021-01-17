По данным на 17 января 2021 года число заболевших коронавирусом в Югре увеличилось на 226 человек. Как сообщили в оперативном штабе, заразу нашли в 21 муниципальном образовании.Больше всего заболевших в Сургуте (30 человек), Ханты-Мансийске (22 человека), Нягани (19 человек) и Нижневартовске (17 человек). По одиннадцать человек заразились в Когалыме и Советском районе, по 8 – в Сургутском и Ханты-Мансийском районах, а также в Нефтеюганске, по 10 – в Нефтеюганском районе, Пыть-Яхе и Покачах, 9 – в Урае, по 13 – в Мегионе и Югорске.По пять случаев выявлено в Кондинском и Березовском районах, а также в Лангепасе. Три случая зафиксировано в Радужном и два в Белоярском районе.