По данным на 16 января 2021 года количество новых случаев заболевания коронавирусом в Югре составил 221 случай в 21 муниципальном образовании. В числе «лидеров» по заболевшим – Сургут (29 человек), Ханты-Мансийск (25) и Нефтеюганск (21).В Нягани зарегистрировано 20 новых случаев, в Нижневартовске – 18, в Сургутском районе и Мегионе – по 12, в Урае – 10, в Ханты-Мансийском, Кондинском районах – по 9 случаев, в Советском, Октябрьском районе, а также в Югорске – по 8 случаев, в Когалыме – 5 случаев, в Покачах, Радужном, Пыть-Яхе, Березовском и Белоярском районах – по 4 случая, и по 3 – в Нефтеюганском и Нижневартовском районах.Всего же за время начала пандемии в Югре заболело 44580 человек, 40877 выздоровели, 609 умерли. Число активных случаев составляет 3094.