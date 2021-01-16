В Нижневартовске на линию вышел автобус, который отвозит на занятия и домой учеников с ограниченными возможностями здоровья школы №1. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, специальный маршрут составлен с учетом мест проживания ребят.По словам председателя Думы Нижневартовска Максима Клеца, решение о дополнительной мере социальной поддержки приняли депутаты в заочной форме в конце декабря 2020 года. Финансирование расходов осуществляется за счет средств городского бюджета, ежегодная стоимость перевозки составит около 2-х миллионов рублей.С просьбой организовать подвоз особенных детей к школе в Думу обратились родители. Сейчас в первой школе учатся 50 ребят с проблемами со здоровьем, 10 из них – инвалиды. Ученики живут в разных микрорайонах города, поэтому добираться на занятия и обратно многим было проблематично. Правда, по закону в муниципалитетах, где есть регулярное автобусное сообщение, подвоз детей к учебным заведениям не предусмотрен. Такая дополнительная мера соцподдержки населения утверждается решением городской думы.Отметим, что в декабре 2020 года на заседании профильного комитета народные избранники поддержали предложение председателя Думы Максима Клеца проработать этот вопрос. В конце декабря депутаты одобрили новую меру социальной поддержки.