На Центральной площади Сургута продолжает работать ярмарка товаров местных производителей. Сегодня, 16 января, с 13 до 15 часов состоится развлекательная программа для посетителей – с конкурсами, танцами, зимними забавами, «веселыми стартами» и фитнес-зарядкой. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, там же можно будет покататься на оленьих упряжках.Кстати, мероприятия пройдут при температуре воздуха не ниже -25 градусов.С 10 утра до 21 часов вечера в субботу и воскресенье будут работать павильоны с горячими напитками, шашлыками и выпечкой.Напомним горожанам, что Центральная городская площадь находится на пересечении ул. Университетская и проспекта Ленина.