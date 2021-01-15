У юных хантымансийцев на этой неделе завершились «Онлайн каникулы». Они проходили с 25 декабря по 14 января на одноименном YouTube канале. Это зимний марафон мастер-классов, видео-экскурсий, спортивных и досуговых программ. Проходили занятия в онлайн-формате в связи с ограничительными мерами по проведению массовых мероприятий и с целью профилактики и предотвращения распространения Covid-19. Три недели школьники посещали ежедневную утреннюю зарядку, мастер-классы новогодней тематики, новогодние спектакли, концерты, экскурсии и спортивные тренировки. - Такая форма стала востребованной и популярной у юных хантымансийцев и их родителей, о чем свидетельствует многочисленное количество онлайн просмотров — более 3 тысяч - подчеркнула начальник отдела по дополнительному образованию и воспитательной работе Департамента образования Администрации Ханты-Мансийска Людмила Гришко. «Онлайн каникулы» оценили и сами родители:- Мой ребенок с удовольствием принимал участие во всех мероприятиях, которые предлагали организаторы «Онлайн-каникул». Это держало его «в тонусе» все праздники, он никогда не скучал. Уверена, что для каждого участника эти каникулы стали насыщенными и незабываемыми, а главное - активными, - поделилась мама первоклассника МБОУ «Гимназия № 1».