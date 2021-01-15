На территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека погибли и 6 получили травмы.В вечернее время на 615 км автодороги «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск», в Нефтеюганском районе, столкнулись два автомобиля: «Лада Ларгус» и «МАЗ». В аварии погибли 46-летний водитель «Лады» и его 33-летний пассажир. По предварительной информации, водитель «Лады», при выезде со второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю «МАЗ».На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования, 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 22 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 44 – за нарушение требований к перевозке детей.Госавтоинспекция Югры напоминает о соблюдении правил дорожного движения. Дорога всегда связана с опасностью, где нет места самоуверенности и безразличию. Нарушение элементарных правил поведения на дороге, подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих.