На 132 километре участка автодороги «Сургут – Нижневартовск» нарядом ДПС отдела ГИБДД ОМВД России по городу Лангепасу был обнаружен автомобиль марки УАЗ «Патриот», стоящий на обочине длительное время. Температура воздуха в этот день была ниже -30°С.Инспекторы дорожно-патрульной службы Андрей Волков и Рустам Идрисов выяснили, что при движении по дороге, житель Лангепаса, управляя автомобилем УАЗ «Патриот», не учёл дорожные и метеорологические условия, особенности и состояние своего транспортного средства, в результате чего съехал на обочину.Длительное время водитель застрявшей машины пытался выехать на дорогу самостоятельно, но топливо в автомобиле заканчивалось, а попытки вернуть автомобиль на трассу были безуспешны. При помощи водителя проезжающего грузовика, инспекторы ДПС помогли быстро отбуксировать застрявшую машину на проезжую часть дороги. Поблагодарив полицейских, водитель машины УАЗ «Патриот» смог продолжить путь к месту назначения. А сотрудники Госавтоинспекции продолжили патрулировать свой маршрут.