Ханты-Мансийский автономный округ вошел в десятку лучших регионов страны по реализации всероссийского проекта по уборке берегов от мусора «Вода России». Итоги подведены министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.В течение 2020 года было убрано 301,8 километра прибрежных территорий водных объектов. В мероприятиях участвовали 27 044 югорчанина, которые очищали и облагораживали городские общественные водоемы, места отдыха. Стоит отметить, что в 2019 году очищенная территория составила 290,38 км, что соответствовало 13 месту.Акция направлена на достижение приоритетных задач, установленных национальным проектом «Экология» с участием добровольцев. Цель проекта ежегодно очищать от мусора берегов и прибрежных зон.Напомним также, мы писали о том, как в Сургуте проходила экоакция \\"Чистый берег\\". Акцию проводило Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности.