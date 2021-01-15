Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре задержали ранее судимого 41-летнего подозреваемого, который ворвался в квартиру и угрожал расправой бывшей жене и их несовершеннолетним детям.Росгвардейцы получили сообщение, находясь на маршруте патрулирования, что в одном из домов микрорайона «Г» кто-то незаконно ворвался в жилье. Правоохранители незамедлительно приехали на место происшествия и задержали нарушителя. Руки подозреваемого были в многочисленных порезах от осколков разбитого окна, поэтому патрульные оказали ему доврачебную помощь. После осмотра приехавшими медиками скорой помощи, мужчина для дальнейшего разбирательства отправлен в полицию.Возбуждено уголовное дело.Читайте также: Сургутянин пытался убить бывшую жену и соседку;В Югре мужчина напал на девушку и восемь часов держал ее в заложниках;В Сургуте подросток угрожал родителям пистолетом, чтобы не идти в школу.