За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 13 случаев мошенничества и краж с банковских карт, совершенных удаленно. На этот раз югорчане \\"отдали\\" аферистам порядка 4 миллионов 600 тысяч рублей. На уловки попались жители окружной столицы, Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Нефтеюганского и Сургутского районов.Так 29-летний сургутянин хотел купить криптовалюты «Биткойн» и искал помощи на торгах биржи, что привело его к мошенникам, которым он отдал 750 тысяч рублей.А другой молодой житель города Сургута не удачно обменял валюту у аферистов, переведя им порядка 4 тысяч рублей.Жители Югры по прежнему доверяют свои накопления лжебанкирам, сотрудникам службы безопасности банка, не жалея своего времени идут к банкоматам и легко \\"дарят\\" свои накопления. По всем случаям возбуждены уголовные дела, принимаются меры к задержанию подозреваемых.