Пандемия коронавируса продолжается и за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 215 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. На территории округа зарегистрировано и лабораторно подтверждено 44 359 случаев новой коронавирусной инфекции.По клинической картине: на момент выявления у 161 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 40 зафиксирована пневмония, у 14 человек бессимптомное течение болезни. Контакт установлен в 201 случае, по 14 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 8 177 жителей региона, сняты с наблюдения – 168 081 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 6 373 человека, всего – 1 254 297 югорчан.Первые в списке по заболеваемости: Сургут – 30; Ханты-Мансийск – 21; Нягань – 17; Нижневартовск – 16; Урай – 14; Сургутский район – 11; Нефтеюганск – 11; Мегион – 11; Нефтеюганский район – 10; Ханты-Мансийский район – 10.Далее идут: Нижневартовский район – 9; Когалым – 8; Березовский район – 8; Советский район – 7; Октябрьский район – 7; Пыть-Ях – 6; Белоярский район – 5.Закрывают список: Югорск – 4; Лангепас – 4; Кондинский район – 4; Радужный – 1; Покачи – 1.Состояние 89 пациентов тяжелое, 61 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 602 человека. За сутки выписаны по выздоровлению 217 человек, за весь период пандемии – 40 640 югорчан.Роспотребнадзором рекомендовано носить маски, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки и пользоваться антисептиками. Пожилым, людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, а при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.