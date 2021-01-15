В дежурную часть города Сургута обратилась местная жительница с заявлением о краже. По её словам, неизвестный, находясь в квартире, украл телевизор, стоимостью больше 30 тысяч рублей. Во время расследования сотрудники полиции нашли подозреваемого – им оказался 45-летний безработный ранее судимый мужчина. Он находится под подпиской о невыезде.За прошедший день полиция смогла раскрыть 5 ранее зарегистрированных преступлений. В Ханты-Мансийске задержан 61-летний мужчина за кражу чужих документов. Во время посещения больницы он присвоил себе паспорт, пенсионное удостоверение СНИЛ, медицинский полис и справку о инвалидности другого 73-летнего пациента. Югорчанин сознался в преступлении.В Сургуте завели уголовное дело против 36-летнего уроженца Тюменской области. Мужчина, находясь в чужой квартире украл духи и деньги на общую сумму в 14 тысяч рублей. Во время обыска оперативники забрали похищенное.В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 49 преступлений, по горячим следам раскрыто 32, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре.