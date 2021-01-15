Прививки в Нягани в первую очередь получает группа риска - медицинские работники и работники социальных учреждений. Иммунизация против CОVID-19 проводится в два этапа. Изначально внутримышечно вводится первый компонент, затем, на 21 день вводится второй компонент. По мере поступления вакцины к иммунизации будут привлекаться все жители города в возрасте старше 18 лет.- С целью разграничения потоков пациентов, вакцинация проводится по предварительной записи. Каждый пациент приходит к указанному времени. Перед постановкой прививки обязателен осмотр врача, проведение термометрии, измерение сатурации, осмотр зева. Специалист также рассказывает о возможных реакциях и помогает заполнить информированное добровольное согласие на проведение вакцинации и специальную анкету о состоянии здоровья, - рассказывает Алена Шульга, заведующая отделением профилактики городской поликлиники.Заявку на проведение вакцинации можно оставить на официальном сайте медучреждения в разделе «Запись на прием». А после с заявителем обязательно свяжется ответственный специалист.