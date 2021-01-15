Днём по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в центральных районах ожидается сильный снег, ветер южных направлений до 15 м/с, при усилении ветра метель, на дорогах снежные заносы, ухудшение видимости.Метеорологическая обстановка в Югре 15 января: Днём температура воздуха -11,-16 °С, на северо-западе -17,-22 ºС. Ночью -20,-25 °С, при прояснениях -26,-31 °С. Переменная облачность. Ночью небольшой снег, днем местами умеренный, в центральных районах сильный снег, метель. Ветер южных направлений 6-11 м/с, днем порывы до 15 м/с.В Ханты-Мансийске: Днём -12,-14 °С, ночью -23, -25 ºС. Переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем сильный снег. Ветер южных направлений 6-11 м/с.Сургут: Днём -17 °С, ночью -16 °С, снег, ветер южный 4-6 м/с.Нижневартовск: Днём -19 °С, ночью -16 °С, снег, ветер южный 4-6 м/с.Нефтеюганск: Днём -17 °С, ночью -15 °С, снег, ветер южный 5-7 м/с.Когалым: Днём -20 °С, ночью -17 °С, снег, ветер южный 5-6 м/с.Ночью смотрели на месяц: если оба рога остры и ярки — к ветру; если оба рога круты — к морозу; отлогие рога предвещали ненастье. Вьюгу сулили и сороки, если летали вблизи жилья. Впрочем, морозы в это время никого не удивляли. Люди говорили: «В этот день не только на земле студено-морозно, но и под землею. Выгоняет Мороз лихих сестер с хворями из-под земли».