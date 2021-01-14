Югорские следователи возбудили уголовное дело в отношении главы городского поселения Белый Яр Елены Никифоровой сразу по двум статьям: «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности» и «Превышение «должностных полномочий. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба СК РФ по ХМАО-Югре.Следователи выяснили, что в январе 2019 года подозреваемая искусственно создавала условия невозможности исполнения контракта с одним из предпринимателей. Договор на сумму более 21 млн рублей заключили по результатам аукциона на содержание и ремонт дорог и объектов дорожного хозяйства.Злоумышленница не раз направляла претензии о якобы ненадлежащем выполнении работ, необоснованно предъявляла неустойку за «нарушение контрактных обязательств» и всячески препятствовала нормальной работе организации. В результате неправомерных действий главы подрядчик, который уже приступил к работам, вынужден был подписать соглашение о расторжении контракта. Потом она, без проведения конкурса, в связи с зачем-то введенного ею режима ЧС, заключила контракт с другим подрядчиком.В сентябре 2020 в отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями при распределении муниципального жилья 17 лицам, не имеющим права на улучшение жилищных условий. Тем самым она нарушила права людей, которым это жильё необходимо.Расследование уголовного дела продолжается.