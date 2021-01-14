Жителей Югры просят остаться дома в праздник Крещения Господня из-за пандемии коронавируса. После обсуждения с православными жителями региона, митрополией и медработниками в Югре принято решение не проводить традиционные крещенские купания, поэтому купели в водоемах оборудовать не будут.Из-за этого существует риск того, что югорчане начнут устраивать стихийные купели и купаться в полыньях и прорубях. Поэтому с 18 по 20 января инспекторы ГИМС, волонтеры и спасатели проедут по водоемам Ханты-Мансийска, чтобы обеспечить безопасность населения. Под вниманием специалистов традиционные места организации купелей, водоемы около дач и садовых кооперативов, а также места массового выхода людей на лед, будут находиться под вниманием специалистов.Когда официально организовывают массовые купания, купели принимают экспертные комиссии. Специалисты ГИМС дают заключение о безопасности нахождения на льду, а во время купаний около купелей дежурят экстренные службы. На стихийных прорубях и полыньях обеспечить безопасность людей и вовремя оказать медицинскую помощь невозможно.Жителей Югры призывают ограничиться в день Крещения молитвой, а обряд омовения совершить безопасными способами.