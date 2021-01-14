По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометцентра,15 января днём в центральных районах Югры ожидается сильный снег, ветер южных направлений до 15 м/с, при усилении ветра - метель, на дорогах снежные заносы, ухудшение видимости.ГУ МЧС России по ХМАО рекомендует: в условиях непогоды водителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями.Также, особую осторожность необходимо соблюдать и пешеходам: в условиях плохой видимости нужно быть внимательными при переходе дороги.Во время сильного ветра следует убрать с балконов незакрепленные предметы и плотно закрыть окна, стараться держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, оборванных проводов линий электропередач, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев, чтобы избежать получения травм и увечий.Югорчанам следует внимательнее присматривать за детьми и научить их как действовать во время непогоды. В период морозов возрастает риск возникновения пожаров, причиной которых становятся нарушения правил использования печей и электрооборудования. При перепадах электричества в сети необходимо обесточить электроприборы.