Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Югорску задержан 34-летний мужчина по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотиков.Полицейские нашли у наркомана запрещенное вещество в кристаллическом и в порошкообразном виде. По результатам химико-токсикологического исследования выяснилось, что найденное вещество является производным наркотического средства N-метилэфидрона, общая масса изъятого 1,042 грамма. Наркотики молодой человек заказал через мессенджер для личного потребления.Против югорчанина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». По этой статье грозит максимальное наказание от 3 до 10 лет лишения свободы.Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде и дожидается решения своей дальнейшей судьбы.