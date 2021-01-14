Глава города Радужный Наталья Гулина получила отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию.В конце декабря при первых симптомах ОРВИ глава города самоизолировалась, продолжив работу удаленно. Затем она сдала тест на «COVID-19», который показал положительный результат.- Добрыи день, друзья! Вчера получила отрицательныи тест на коронавирусную инфекцию. Но сегодня пока продолжаю работать дистанционно. К счастью, уже в четверг я смогу выи ти на работу, конечно, с соблюдением всех требовании безопасности- сообщила Наталья Гулина. Она поблагодарила за добрые пожелания здоровья и попросила быть ответственными, ведь это очень серьезное заболевание, связанное с поражением легких, когда человеку очень трудно дышать, держится высокая температура тела.Многие заболевшие находятся на амбулаторном лечении, то есть дома, а некоторые – в ковидных госпиталях. Немногие знали о нахождении главы города в ковидном госпитале. И как подчеркунула руководитель муниципалитета: безусловно, для нахождения больных в госпитале созданы все необходимые условия, но все же, это не санатории .- От всеи души благодарю медицинских работников: врачеи , лаборантов, фельдшеров, медсесте р и санитарок. В ваших руках наше здоровье и наши жизни. Всем здоровья!, – написала Наталья Анатольевна в личном инстаграм-аккаунте.