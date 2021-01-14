В Советскую районную больницу поступило 125 доз вакцины против коронавируса \\"Гам-КОВИД-Вак\\". Медицинские работники, педагоги, сотрудники учреждений социального обслуживания и другие из групп риска, то есть те, чья работа связана с большим количеством контактов с людьми, пройдут вакцинацию в первую очередь. Уже поставил прививку главный врач больницы Владимир Антонов.- К вакцинации в принципе и в частности к вакцинации от новой коронавирусной инфекции я отношусь однозначно положительно. Все, что может быть использовано для уменьшения заболеваемости, сокращения тяжелых форм заболеваний и потерь близких, должно использоваться в полной мере - выразил свое мнение главный врач.Он также сказал, что нередко слышит вопрос: что лучше - переболеть или привиться? Болеть, конечно, плохо, но за себя мы сами отвечаем, а вот стать источником заболевания для своих близких, друзей, знакомых, коллег - это гораздо серьезнее и тяжелее.Вакцинация проводится на добровольной основе и бесплатно. Она разрешена для профилактики новой коронавирусной инфекции у лиц старше 18 лет. Противопоказаниями к вакцинации являются: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции, обострение хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания.