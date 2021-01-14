За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 аварии, в которых 6 человек получили травмы.В утреннее время в Мегионе 61-летний водитель, управляя автомобилем «Урал», при выезде с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ», за рулем которого находился 50-летний мужчина. Автомобили столкнулись, в результате чего водитель и 31-летний пассажир автомобиля «ВАЗ» получили травмы.Кроме того, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 8 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования, 27 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 23- получили наказание за нарушение требований к перевозке маленьких пассажиров.Окружная Госавтоинспекция напоминает, что соблюдение правил дорожного движения, внимательность и взаимовежливость являются основными составляющими безаварийной ситуации на дорогах Югры.В первую очередь необходимо помнить, что садясь за руль каждый водитель несет ответственность за свою жизнь и жизнь всех участников дорожного движения.