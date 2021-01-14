На этой неделе в Ханты-Мансийске начали работу 53 участника молодёжных трудовых отрядов. Городским молодежным центром планируется создать 730 временных рабочих мест для трудоустройства молодежи от 14 до 18 лет. Как и прежде, они будут трудиться от двух с половиной до четырёх часов в день в зависимости от возраста при пятидневной рабочей неделе.Зимой подростки убирают снег и мусор в парках, на детских площадках, придомовых территориях. Летом благоустраивают парковые зоны и городские улицы, занимаются их озеленением. С каждым молодым работником заключаются срочные трудовые договоры, ведутся личные дела, заполняются трудовые книжки, выдаётся спецодежда. Зарплата за полный рабочий месяц составит 7 тысяч 411 рублей для подростков в возрасте 14 и 15 лет, 11 тысяч 859 рублей – в возрасте 16 и 17 лет.Ребятам выдают маски, перчатки и антисептики, которые нужны для работы в условиях пандемии. Также должна соблюдаться социальная дистанция.Чтобы вступить в ряды трудящихся необходимо обратиться в Молодежный центр.