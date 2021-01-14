В Югре за минувшие сутки произошло 13 фактов случаев мошенничества, зафиксированных в полиции. На этот раз жители региона лишились свыше 7 миллионов рублей.Так, 26-летняя жительница Нижневартовска поверила звонившему ей сотруднику службы безопасности одного из банков. Он во время разговора уговорил девушку через приложение банка оформить кредит и перевести деньги в размере почти 900 тысяч рублей на какой-то счет, удивительно, но девушка так и сделала.Пенсионерка из Сургута заслушалась сотрудников пенсионного фонда, которые ей пообещали дополнительную выплату. Югорчанка не заметила, как сообщила аферисту реквизиты банковской карты, с которой потом было переведено порядка 25 тысяч рублей.Другая 35-летняя жительница региона «купилась» на выгодное предложение от интернет-приложения «кэшбери», интернет-сайт «gdc-2020.com». С ней связался сотрудник компании «GDC» и предложил вывести деньги, тем самым подзаработать. Югорчанка решила рискнуть, перевела на неизвестный счет свыше 20 тысяч рублей, но прогорела.По всем случаям возбуждены уголовные дела.