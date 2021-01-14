За прошедшие сутки в Югре зафиксировано и подтверждено 218 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. Всего зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории округа, по данным на 14 января 44 144 случая новой коронавирусной инфекции.По клинической картине: на момент выявления у 150 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 59 диагностирована пневмония, у 9 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 201 случае, по 17 контакты уточняются. Под наблюдением (в том числе в самоизоляции) находятся 8 005 человек, сняты с наблюдения – 167 661 жителей округа. За сутки на COVID-19 обследованы 6 487 югорчан, всего – 1 247 924 человека.Первые в списке по заболеваемости: Сургут – 37; Нижневартовск – 23; Ханты-Мансийск – 21; Нефтеюганск – 17; Урай – 16; Мегион – 15; Нягань – 15.Также растёт число заболевших: в Нефтеюганском районе – 9; в Октябрьском районе – 8; в Сургутском районе – 7; в Когалыме – 6; Березовском районе – 6; в Кондинском районе – 6; в Советском районе – 6; в Покачах – 5; в Ханты-Мансийском районе – 5.Последние в списке: Пыть-Ях – 4; Югорск – 4; Нижневартовский район – 3; Радужный – 2; Белоярский район – 2; Лангепас – 1.В тяжелом состоянии находятся 89 пациентов, 55 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 598 человек. Зарегистрировано вылечившихся за сутки - 213 человек, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 40 423 югорчанина.