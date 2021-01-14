В Октябрьском районе полицейские нашли подозреваемых в грабеже. Подозреваемые: 21-летний молодой человек и 17-летний парень, похитили крепкие спиртные напитки - 2 бутылки водки и 1 бутылку бренди, в одном из магазинов поселка Приобье. Проводится проверка.В Когалыме неоднократно судимый 35-летний мужчина похитил портмоне с банковскими картами в одном из домов по улице Спортивная. В дальнейшем преступник оплачивал с краденных карт товары в разных магазинах на сумму более 8 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.В Сургуте ранее неоднократно судимый мужчина рождения из квартиры дома по улице Крылова украл духи и деньги на общую сумму 14 тысяч рублей Возбуждено уголовное дело.Из ранее зарегистрированных преступлений раскрыто 2 кражи чужого имущества и 1 мошенничество. За прошедший день в Югре зарегистрировано 44 преступления, по горячим следам раскрыто 24.