Ханты-Мансийским следственным отделом, по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО-Югре, возбуждено уголовное дело против бывшего сотрудника казенного учреждения округа «Управление автомобильных дорог» за получение взятки.С марта по декабрь 2018 года, занимая руководящую должность в казенном учреждении мужчина получил крупную сумму от одного из предпринимателей, за приемку работ по техобслуживанию транспорта учреждения, которые выполнены в рамках государственного контракта, но с нарушением сроков и других существенных условий контракта. Злоумышленником получено более 243 тысяч рублей вымогательством и угрозами.На сегодняшний день мужчине предъявлено обвинение и он находится под домашним арестом. Для возмещения ущерба на имущество обвиняемого, а именно: на иномарку стоимостью более 1 миллиона рублей наложен арест.По уголовному делу проводится расследование, выясняются все обстоятельства преступления. Возможны и другие преступления обвиняемого.