Метеорологическая обстановка в Югре 14 января: Днём температура воздуха -20,-25 ºС, местами -14,-19 ºС. Ночью -25,-30 ºС, местами -19,-24 °С. Переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер западных направлений 4-9 м/с.В Ханты-Мансийске: Днём -21,-23 °С, ночью -25, -27 ºС. Переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.Сургут: Днём -20 °С, ночью -24 °С, ясно, ветер западный 5-6 м/с.Нижневартовск: Днём -19 °С, ночью -23 °С, ясно, утром небольшой снег, ветер западный 5-6 м/с.Нефтеюганск: Днём -20 °С, ночью -25 °С, ясно, утром небольшой снег, ветер западный 4-5 м/с.Когалым: Днём -19 °С, ночью -24 °С, ясно, ветер западный 4-5 м/с.Согласно приметам, в этот день в доме полагалось обязательно иметь денежный запас; в долг же не давали — чтобы не «отдать» свой достаток. Еще один обряд — засевание зерен — должен был способствовать урожайности; дети рассыпали зерна на пол, а старшая женщина в доме собирала их и хранила до посева.Об урожае судили и по приметам. Снег или сильный мороз в этот день обещали плодородный год. Ясное звездное небо сулило урожай гороха и ягод, а вьюга — хороший сбор орехов.