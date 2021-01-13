Помощь доноров особенно требуется в период длительных выходных дней. Ситуации, требующие переливания крови, могут возникнуть в любой момент. Поэтому важно, чтобы запасы Службы крови пополнялись донорами регулярно. Окружная станция переливания крови в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске работала в новогодние праздники – 31 декабря, а также 4 и 5 января. За это время Службу крови посетили 403 человека, из них до сдачи крови было допущено 329 доноров. Запасы учреждения увеличились на 162 литра консервированной крови и 405 доз тромбоцитов.- Работа в период новогодних и рождественских праздников для Службы крови нашего округа прошла в штатном режиме. Все поступившие заявки на выдачу компонентов крови мы выполнили своевременно и в полном объеме. На январских каникулах для пациентов больниц региона силами станции переливания крови и отделений переливания крови было выдано более 180 литров донорской крови, 94 литра свежезамороженной плазмы и 1 170 доз тромбоцитов, – прокомментировал Юрий Чемакин, главный внештатный специалист-трансфузиолог Депздрава Югры, главный врач Окружной станции переливания крови.Служба благодарит каждого донора, кто в праздничные дни не забыл о том, что является участником социально-ответственного движения.