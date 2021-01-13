В рождественские праздники во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские УМВД России по городу Нижневартовску задержали 36-летний житель Когалыма. Стражи порядка остановили мужчину по дороге в город.При проверке у когалымчанина обнаружили пакетик с порошкообразным веществом. По заключению эксперта внутри пакетика находился наркотик массой 0,564 грамма. Мужчина пояснил, что купил наркотик для личного пользования.В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.Напомним, ранее мы писали о том, как троих вартовчан задержали с наркотиками в карманах.Читайте также: в Нижневартовске задержан югорчанин с наркотиками. Молодой человек уже был судим за подобное преступление.В Сургуте с наркотиками в детской коляске задержали мужчину. Его жена не знала о схроне под малышом.