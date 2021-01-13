Вакцинация населения началась еще в 2020 году, в первую очередь прививки получили медицинские и социальные работники, работники образования. В праздничные дни вакцина продолжала поступать в города Югры, в том числе и в Нижневартовск.С начала 2021 года в поликлинике Нижневартовска началась вакцинация граждан старше 60 лет. Согласно последним испытаниям вакцины \\"Спутник V\\" возрастное ограничение снято. Кроме того, прививают и других граждан, желающих защититься от COVID-19.Актуальным остается вопрос о проведении иммунограммы - тестирования на определение иммуноглобулинов G, который показывают наличие антител к коронавирусу в организме человека. Если человек не контактировал с больным, не болел и чувствует себя хорошо, можно записаться на прививку. Перед прививкой обязателен осмотр врачом или фельдшером.- В наш регион, как и во многие другие, вакцина поступает постепенно, партиями. Мы подготовлены, процесс максимально отлажен, и вакцинация идет хорошими темпами. На сегодняшний день в поликлиниках Нижневартовска привито уже 505 человек, 196 из них уже прошли 2-ой этап и завершили вакцинацию, остальные получили 1-ый компонент и продолжают наблюдение в течение 21-го дня – рассказала главный врач поликлиники Светлана Воронина.Прививку можно поставить бесплатно при наличии паспорта, полиса обязательного медицинского страхования и СНИЛСа.