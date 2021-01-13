Советским районным судом ХМАО – Югры вынесено решение против 64-летнего местного жителя в пользу сотрудника органов внутренних дел за причиненный ему физический и моральный вред.В мае прошлого года, в дневные часы, пьяный мужчина находился у входа в городской парк «Культуры и отдыха» Советского, споря с представителем власти, не желая ехать в полицию для разбирательства и привлечения к административной ответственности за правонарушения, вёл себя вызывающе и агрессивно. Полицейский требовал его успокоиться и вести себя корректно, на что тот схватил его за руку. После действий обвиняемого у сотрудника внутренних органов образовались на рук кровоподтеки и ссадины. В момент прохождения задержанным медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, он прилюдно оскорблял сотрудника матом.В настоящее время нарушитель закона осужден и признан виновным по статье \\"Применение насилия в отношении представителя власти\\" и \\"Оскорбление представителя власти\\". Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно. Также по решению суда злоумышленнику предстоит заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.