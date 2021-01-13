Полицейские Кондинского района выяснили, что 48-летний ранее судимый житель поселка Болчары незаконно хранит у себя дома запрещенные к использованию граждан вещества.Во время осмотра места жительства мужчины, оперативники обнаружили и изъяли 2 металлические банки и картонную коробку с находящимися в них веществами. Согласно проведенной экспертизе вещество является взрывчатым метательного действия – дымный порох, общей массой порядка 1 килограмма. Со слов мужчины, порох он нашел несколько лет назад в лесном массиве, принес домой, где и хранил для дальнейшего использования в личных целях.Отделением дознания ОМВД России по Кондинскому району против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ». За такое преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.Читайте также: Мошенничество, разбой, перевозка взрывчатки: житель Нефтеюганска совершил целую серию преступлений. Суд уже вынес обвинительный приговор;Житель Нефтеюганска незаконно хранил боеприпасы.