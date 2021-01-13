Прокурор города Нижневартовска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против участника организованной группы. Он обвиняется по статьям: \\"сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой с использованием сети «Интернет» в крупном и особо крупном размерах\\" и \\"пересечение государственной границы РФ иностранным гражданином, въезд которому в РФ не разрешен\\".Следствие выяснило, что 26–летнему гражданину Кыргызской Республики, ранее привлеченному к административной ответственности, запрещен въезд в Россию. Но несмотря на запрет, в феврале 2020 года мужчина приехал из Казахстана в Россию для продажи наркотиков.А позже он вступил в организованную преступную группу, которая занималась сбытом \\"синтетики\\" через интернет на территории Нижневартовска. Обвиняемый, получая от соучастников крупные партии запрещенных веществ, фасовал их и продавал через интернет, раскладывая их в «тайники – закладки».В марте 2020 года наркосбытчика задержали полицейские. И нашли у него более 240 грамм синтетических наркотиков.Нарушитель закона взят под стражу, а уголовное дело направлено в суд.