Число заболевших коронавирусом в регионе увеличилось на 211 человек за прошедшие сутки. Всего с начала марта зарегистрировано 43 926 случаев новой коронавирусной инфекции. По клинической структуре: на момент выявления у 163 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 44 зафиксирована пневмония, у 4 человека бессимптомное течение болезни.Контакт установлен в 191 случае, по 20 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 8 291 человек, сняты с наблюдения – 167 025 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследовано 6 588 человек, всего – 1 241 437 югорчан.Первые в списке по заболеваемости: Сургут – 42; Ханты-Мансийск – 33; Урай – 20; Нижневартовск – 18; Нягань – 11; Нефтеюганск – 10.Далее в списке: Советский район – 9; Мегион – 8; Кондинский район – 8; Нефтеюганский район – 7; Октябрьский район – 7; Радужный – 7; Белоярский район – 6; Сургутский район – 6; Когалым – 5; Нижневартовский район – 5.Меньше всего зафиксировано заболевших за сутки: в Пыть-Яхе – 3; Лангепасе – 2; Ханты-Мансийском районе – 2; Югорске – 1; Березовском районе – 1.В тяжелом состоянии находятся 89 пациентов, 57 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 596 человек. За сутки выздоровели 209 человек, за весь период пандемии – 40 210 югорчан.