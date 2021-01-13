В Югре за прошлые сутки зафиксировано 9 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом.Одной из жертв мошенников стала 53-летняя жительница Сургута. Она в интернете нашла сайт «mirtech-group.shop» и начала переписку с якобы представителем магазина. Югорчанка хотела купить посудомоечную машинку, выбрала для себя подходящий товар и обсудила его с собеседником, который предложил оплатить покупку, перейдя по ссылке. Женщина перевела на неизвестный счет 50 тысяч рублей. Спустя время сайт оказался заблокирован, а собеседник не отвечал на звонки и тогда сургутянка обратилась в дежурную часть с заявлением о хищении.Другая 35-летняя сургутянка попалась на уловку под предлогом продажи дачи. Гражданка на Авито.ру присмотрела интересное объявление и созвонилась с мнимым продавцом, который предложил «попридержать» для нее домик, но при условии, что югорчанка переведет ему задаток в размере 10 тысяч. Женщина не заподозрила никакого подвоха и отправила деньги на указанный счет афериста.Жертвой подобного «развода» стал и 49-летний сургутянин. Только в его случае он перевел задаток почти в 100 тысяч и за автомобиль, который также нашел в интернете.Возбуждены уголовные дела.