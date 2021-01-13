В Югорскую межрайонную прокуратуру обратилась местная жительница с просьбой помочь ей взыскать с владельца собаки денежную компенсацию за перенесенные её сыном увечья и стресс.Как выяснилось, в мае 2020 года на 10-летнего мальчика набросилась собака породы «Ризеншнауцер» и покусала ребёнка. Случилось все по вине хозяина собаки, который выгуливал животное без намордника и не смог удержать его на поводке. Ребёнок после укусов проходил лечение в медицинском учреждении.Прокурор в интересах несовершеннолетнего предъявил к собственнику собаки иск о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил заявление прокурора и взыскал с владельца собаки в пользу ребёнка компенсацию морального вреда в сумме 70 тысяч рублей.Читайте также: В Югре агрессивные бродячие собаки пугают детей и взрослых;Ребенок, пострадавший на экскурсии в Нягани, получил моральную компенсацию;Больница Урая заплатит девочке компенсацию за падение на уличных тренажерах.