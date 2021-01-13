В Сургуте в дежурную часть отдела полиции № 3 поступило заявление от 33-летней женщины о том, что из её квартиры по улице Быстринская пропало золото на сумму 161 тысяча рублей. Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в этом преступлении задержан ранее судимый 25-летний молодой человек. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.Также в Сургуте зарегистрированы два факта сбыта поддельных денег. Обе пятитысячные фальшивки по заключению эксперта изготовлены не производством Гознак. Возбуждены уголовные дела.В Нефтеюганском районе в поселке Пойковский неизвестными из вагона-бытовки была похищена кабельная продукция. Полицейские нашли мужчину, причастного к преступлению. Он признал вину, возбуждено уголовное дело. Нарушитель закона находится под подпиской о невыезде.За минувший день в Югре зарегистрировано 53 преступления, по горячим следам раскрыто 38, из ранее зарегистрированных преступлений раскрыто 4 кражи и 1 сбыт поддельной купюры.