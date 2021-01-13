В период новогодних праздников по данным медицинских организаций в Югре родились 418 малышей: 215 мальчиков и 203 девочки. В том числе 7 двоен.Самой первой в регионе в 2021 году родилась девочка Сара в Нягани в 1:05 -вес 3650 гр, рост 53 см, затем в 4:35 девочка Станислава в Советском - вес 2890 гр, рост 53 см. А в 4:40 в Нефтеюганске появился на свет мальчик, вес 3000 гр, рост 50 см.Лидером по количеству новорожденных стал Сургутский клинический перинатальный центр, там появилось на свет 185 малышей, из них 93 мальчика и 92 девочки, в том числе три двойни. В Нижневартовском клиническом перинатальном центре родились 74 малыша: 32 мальчика и 42 девочки, в том числе две двойни. В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска в праздники рождены 45 детей: 30 мальчиков, 15 девочек, в том числе две двойни. Самой молодой маме – 18 лет, самой опытной – уже 47, она родила четвертого ребенка. Две женщины решились родить по пятому ребенку.в Нефтеюганской окружной клинической больнице родились 43 малыша : 25 мальчиков и 18 девочек. 12 детей в Советской районной больнице. По 11 новорожденных появились на свет в Нягани и Когалыме. По 9 малышей – в Радужном и Пыть-Яхе. 8 - в Мегионе. По 4 младенца появились на свет в Урае и Покачах, 2 малышей – в Игриме и 1 новорожденный в Октябрьской районной больнице, сообщает департамент здравоохранения ХМАО - Югры.