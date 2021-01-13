Состоялось очередное заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, под руководством губернатора Югры Натальи Комаровой.- В социальных сетях Вы, уважаемые югорчане, публикуете видеоматериалы, из которых следует, что не каждый из нас соблюдает установленные санитарно-эпидемиологические требования - масочный режим, социальная дистанция. Рекомендую УМВД России по автономному округу, управлению Роспотребнадзора по автономному округу, органам местного самоуправления по такой информации незамедлительно проводить проверочные мероприятия. По итогам принимать предусмотренные соответствующими актами меры в отношении организаций, осуществляющих деятельность с нарушениями, - сказала Наталья Комарова.В свою очередь начальник УМВД РФ по ХМАО-Югре Дамир Сатретдинов доложил, что за прошедшую неделю составлено 833 протокола о нарушениях действующих правил.Глава региона подчеркнула, что необходимо усилить специальные меры по организации безопасности в студенческих общежитиях - обеззараживанию помещений, лифтов, контроль за состоянием здоровья детей.Глава окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский особое внимание уделил вакцинированию от COVID-19 и сообщил, что в праздничные дни продолжалась вакцинация против COVID-19. Кроме того, 1 145 югорчан полностью завершили вакцинацию. В настоящий момент сдерживающим фактором для вакцинирования югорчан является только скорость поступления доз в округ.Наталья Комарова обратила внимание на решения правительства РФ, где дети (члены семьи работника), которым в 2020 или 2021 году исполнилось или исполнится 18 лет, сохраняют право на компенсацию расходов на проезд к месту использования работником отпуска и обратно в 2021 или в 2022 году.На заседании также подняли вопрос о величине пособия по безработице. Минимальная установлена в размере 1 500 рублей, максимальная - 12 130 рублей - в первые три месяца периода безработицы, 5 тысяч рублей - в следующие три месяца периода безработицы.- Напоминаю, в автономном округе размер названных выплат подлежит индексации на районный коэффициент от 1,3 до 1,7, - подчеркнула Наталья Комарова.Видеозапись заседания регионального штаба доступна в официальных аккаунтах губернатора в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники».