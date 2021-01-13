Метеорологическая обстановка в Югре 13 января: Днём температура воздуха --24,-29 ºС, местами -18,-23 ºС. Ночью -32,-37 ºС, местами -25,-30 °С, по северо-западным районам -26,-31 ºС. Переменная облачность. В некоторых районах небольшой снег, изморозь. Ветер западный 2-7 м/с.В Ханты-Мансийске: Днём -24,-26 °С, ночью -32,-34 ºС. Переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 2-7 м/с.Сургут: Днём -23 °С, ночью -24 °С, ясно, утром и днём небольшой снег, ветер западный 4 м/с.Нижневартовск: Днём -21 °С, ночью -22 °С, небольшой снег, ветер западный 4-5 м/с.Нефтеюганск: Днём -23 °С, ночью -24 °С, небольшой снег, ветер западный 4-5 м/с.Когалым: Днём -20 °С, ночью -22 °С, облачно с прояснениями, утром небольшой снег, ветер западный 3-4 м/с.13 января — канун Нового года по старому стилю. Вечер накануне Нового года назывался щедрым. Хозяйки готовили множество снеди — с тем, чтобы хватило угостить всех знакомых и соседей, зашедших в гости. Существовало поверье, что богатый стол обеспечит хозяину достаток на весь год. Ночью следовало следить за погодой: если ветер дул с юга, это означало жаркий и благополучный год; если с запада — к изобилию молока и рыбы; с востока — к урожаю фруктов и ягод. А вот много пушистого инея на деревьях предвещало хороший медосбор.