Прокуратура Когалыма провела проверку по обращению пенсионера о нарушении его жилищных прав. Мужчина проживал в многоквартирном жилом доме, который в июле 2014 года заключением межведомственной комиссии был признан аварийным и подлежал сносу.Несмотря на это администрация города не предоставила пенсионеру жилье по договору социального найма. При этом срок расселения дома определила лишь в 2022 году. Югорчанин был вынужден проживать в аварийном доме еще 8 лет, подвергая опасности свою жизнь и здоровье.Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на администрацию предоставить благоустроенное жилье по договору социального найма пенсионеру. Суд иск прокурора удовлетворил полностью.В настоящее время пенсионеру предоставлено жилое помещение, отвечающее всем требованиям.Читайте также: аварийным домом в Нефтеюганске занялась прокуратура. Здание опасно для проживания с 2014 года