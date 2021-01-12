Специалисты Нижневартовской психоневрологической больницы приложили все усилия, чтобы каждый пациент почувствовал новогоднюю атмосферу, праздничную суету. Чтобы психосоциальная реабилитация проходила в новогодних традициях.В кинозале, расположенном в психиатрическом отделении, была предусмотрена новогодняя афиша: помимо популярных современных фильмов, таких как «Лёд», «Отель Белград», «Марафон желаний» включали и традиционные – «Ирония судьбы», «Джентльмены удачи», а также новогодние выпуски передач «Вечерний Ургант», «Большая разница», «Уральские пельмени».К киносеансам присоединилось и караоке, пациенты с удовольствием исполняли всеми любимые композиции из новогодней подборки. Развлекательную программу продолжили настольными играми, викторинами, оригами, рисованием - мероприятия были доступны для пациентов в течение всех выходных дней.- Наверное, самое яркое мероприятие – это экскурсия по новогоднему Нижневартовску. Мы посетили ёлку на центральной площади, памятники. Смена привычной обстановки для наших пациентов всегда оставляет незабываемые эмоции и искреннюю радость. Надеемся, мы смогли подарить людям праздник!,– рассказывает специалист по социальной работе Наталия Ишбулатова.