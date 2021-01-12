Общежитие «Ладья» в Ханты-Мансийске посетила губернатор Югры Наталья Комарова. Комплекс состоит из двух 25-этажных корпусов, которые введены в эксплуатацию в августе 2020 года. В первом корпусе расположено 718 меблированных квартир, а во втором – 502. Общая площадь каждого корпуса около 17 тысяч квадратных метров.Первый рассчитан на 1436 мест, предназначен для проживания студентов. В его составе – комнаты и комнаты-студии. 508 квартир передано в пользование Ханты-Мансийской государственной медицинской академии, включая 34 квартиры для людей с ограниченными возможностями здоровья. Еще 210 квартир отдали Ханты-Мансийскому технолого-педагогическому колледжу. Полностью заселение зданий студентами планируется до 1 февраля.Наталья Комарова по приглашению студентов 6 курса Ханты-Мансийской государственной медицинской академии оценила условия их проживания. Югорчане рассказали губернатору о своей деятельности, в том числе на горячей линии урайской больницы в качестве волонтеров, о прохождении практической подготовки в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска.- Безусловно, здесь иные условия чем те, которые вы имели ранее. Надеюсь, это поможет вам в обучении. Мне очень приятно, что вы довольны условиями проживания, – отметила глава региона.На первом этаже комплекса разместятся объекты общественного и учебного назначения: симуляционно-аккредитационный центр - аналог реальной клиники. Учебная база будет представлена несколькими тематическими станциями: зал экстренной медицинской помощи, сердечно-легочной реанимации. На специальных тренажерах, манекенах студенты будут учится, сдавать зачеты и экзамены.- Аккредитация специалистов является одним из важнейших условий допуска к профессиональной деятельности. Для этого на первом этаже будут размещены аккредитационные помещения. Уже имеется все необходимое оборудование. Опыт проведения аккредитации у нас уже наработан», – подчеркнул ректор Ханты-Мансийской государственной медицинской академии Владимир Янин.Наталья Комарова рассчитывает, что проект по созданию центра будет реализован вовремя и повысит эффективность медицинской помощи в регионе.