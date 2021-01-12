За 24 часа на территории округа зарегистрировано 3 аварии, в которых 3 человека получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.В Мегионе на улице Нефтяников 29-летний мужчина, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат» при повороте налево на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог, не уступил дорогу автомобилю «Киа Рио», под управлением 38-летнего водителя. В результате ДТП 2-летний пассажир автомобиля «Фольксваген Пассат» получил травмы. Ребенок перевозился с нарушениями правил перевозки детей, без использования детского кресла.На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 7 водителей в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования, 1 – за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. 24 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 24 – за нарушение требований к перевозке детей.Югорская Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем без исключения водителям и пассажирам пристегиваться ремнями безопасности во время движения транспорта.