В новогодние праздники за медицинской помощью к специалистам Няганской поликлиники обратилось около 2450 пациентов. Принимали югорчан ежедневно дежурные врачи, без выходных работали врачи и медицинские сестры отделения по работе с пациентами, у которых диагностирован COVID или имелся риск заражения. На приемы к врачам-терапевтам пришло более 600 горожан, 47 - обслужено специалистами на дому. Доврачебный кабинет посетили более 60 няганцев.С 1 по 10 января взято более 750 проб на наличие коронавируса и порядка 720 консультаций и осмотров на дому граждан с подтвержденной коронавирусной инфекцией и признаками ОРВИ.К специалистам «узкого» профиля обратились более 200 няганцев. По словам заведующей терапевтическим отделением, угрожающих жизни состояний выявлено не было. В большинстве случаев, причинами обращений к специалистам стало повышенное артериальное давление и расстройства пищеварения. Поводами для посещений врача-невролога, оториноларинголога послужили обострения хронических заболеваний.