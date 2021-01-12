Госавтоинспекторы Пыть-Яха навестили ребенка, попавшего в ДТП. Ученик второго класса попал под машину на нерегулируемом пешеходном перекрестке, меньше месяца назад.Мальчик получил серьезные травмы и провел в больнице две недели. Сейчас ребенок находится дома, и ему требуется длительная реабилитация. Начальник ОГИБДД ОМВД России по городу Пыть-Ях Рустем Каримов вручил ребенку сладкие подарки и световозвращающие элементы. Полицейские побеседовали с мальчиком и спросили про Правила дорожного движения, чтобы впредь он не стал жертвой ДТП.Кроме этого, главный дорожный инспектор города пригласил мальчика в отряд ЮИД, где он сможет принимать участие в мероприятиях, изучать и соблюдать правила дорожного движения. Теперь школьник сможет стать помощником полицейских и будет проводить профилактическую работу среди сверстников.Пожелав здоровья и скорейшего выздоровления, госавтоинспекторы пообещали навестить его, когда он сможет вернуться к учебному процессу, сообщает ОГИБДД ОМВД России по г. Пыть-Яху