В связи с отменой традиционных крещенских купаний на водоемах Югры инспекторы ГИМС будут проверять водоёмы региона с целью выявления стихийных прорубей и обеспечения безопасности населения.- В праздник Крещения существует вероятность того, что граждане начнут устраивать стихийные купели или использовать для обряда омовения полыньи на водоемах, - говорит начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Югре Ольга Кашкарова.В течение трех дней, с 18 по 20 января, инспекторы ГИМС, представители муниципальных образований, волонтеры проведут рейды по водоемам округа. А в удаленных населенных пунктах такую работу организуют внештатные инспекторы ГИМС.Особое внимание специалисты уделят традиционным местам организации купелей, водоёмы возле дачных и садовых кооперативов и места массового выхода людей на лед.- При организации массовых купаний купели принимаются специальными комиссиями, заключение о безопасности нахождения на льду определенного количества людей дают специалисты ГИМС, а в период совершения обряда омовения в таких местах дежурят экстренные службы. На стихийных прорубях и уж тем более полыньях никто не сможет обеспечить безопасность граждан и тем более вовремя оказать медицинскую помощь, - добавила Ольга Сергеевна.Сотрудники МЧС России призывают югорчан быть благоразумными и посетить в этот день храмы и церкви региона, а обряд омовения совершить безопасными и доступными способами.