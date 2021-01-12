Сотрудники ОМВД России по городу Нефтеюганску задержали 28-летнего местного жителя, у которого во время обыска нашли сверток с запрещённым веществом светлого цвета.Результат химико-токсикологического исследования показал, что найденное вещество является синтетическим наркотиком, общей массой 1 грамм. Подозреваемый признался, что наркотик купил в интернете для личного употребления.Против нарушителя закона возбуждено уголовное дело по статье \\"незаконное приобретение наркотических средств\\". Максимальное наказание по этой статье - лишения свободы сроком до трех лет.Читайте также: В Советском районе задержан наркоман, возбуждено уголовное дело;В Пыть-Яхе наркомана и алкоголика лишили водительских прав. Неадекватный мужчина больше не сядет за руль автомобиля;Условный срок получил наркоман из Нижневартовска за хранение «синтетики». Он купил наркотики для личного употребления.